“Кончились деньги”: вышвырнутый на улицу Газманов запел на вокзале ради крошки хлеба

Вчерашний выпуск программы “Сегодня вечером” был посвящен выдающемуся артисту, без хитов которого не обходится ни одно застолье. Гости передачи пришли поздравить Григория Лепса с юбилеем и сказать о нем несколько приятных слов. Среди приглашенных звезд были такие популярные артисты как Стас Михайлов, Николай Басков и Олег Газманов.

В какой-то момент гости начали обсуждать прошлый опыт выступлений в ресторанах. Воспоминаниями решил поделиться Олег Газманов. Он признался, что любил выступать в барах в городе Сочи, поскольку там хорошо платили. “Я благодарен судьбе, что отработал в ресторане”, – заявил он, отмечая, что это ценный профессиональный опыт.

Также исполнитель хита “Я рожден в Советском Союзе” поделился курьезным случаем, который произошел с ним в Сочи. “У меня кончились деньги”, – начал свой рассказ Газманов. Ситуация была патовая: артист оказался буквально вышвырнутым на улицу, так как в отель переночевать не пускали. В силу стесненных обстоятельств он готов был выступать хотя бы за еду, условно за крошку хлеба. В итоге он запел фактически на вокзале, а именно в кафе, расположенном на его территории.

К беседе подключилась Лариса Долина, которая заявила, что тоже имела подобный опыт. Вокалистка вспоминает это с улыбкой на лице, ведь ей платили пять рублей – большие деньги в то время.