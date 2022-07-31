 

Путин назвал первый корабль с «Цирконами»

31.07.2022, 11:10, Новости дня
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Первым носителем гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» станет «Адмирал Горшков» Северного флота, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Районом несения службы «Адмирала Горшкова» будет избран исходя из интересов безопасности России, сообщил президент, передает ТАСС.

Также глава государства уточнил, что поставка «Цирконов» в ВС РФ начнется в ближайшее время.

Напомним, в Петербурге и Кронштадте начался Главный военный военно-морской парад России, в нем принимает участие президент Владимир Путин.

В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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