 

Путин поздравил военнослужащих и россиян с Днем ВМФ

31.07.2022, 11:10, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербург, где принимает главный военно-морской парад, поздравил с Днем Военно-морского флота (ВМФ) россиян и военнослужащих.

«Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России. Поздравляю вас с днем военно-морского флота, с праздником, который любит и чтит народ России», – сказал Путин, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, в Петербурге и Кронштадте начался Главный военный военно-морской парад России, в нем принимает участие президент Владимир Путин.

В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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