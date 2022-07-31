Путин поздравил военнослужащих и россиян с Днем ВМФ

Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербург, где принимает главный военно-морской парад, поздравил с Днем Военно-морского флота (ВМФ) россиян и военнослужащих.

«Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России. Поздравляю вас с днем военно-морского флота, с праздником, который любит и чтит народ России», – сказал Путин, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, в Петербурге и Кронштадте начался Главный военный военно-морской парад России, в нем принимает участие президент Владимир Путин.

В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.

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