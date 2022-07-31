 

В России за сутки госпитализировали меньше 1 тыс. человек с коронавирусом

31.07.2022, 11:10, Новости дня
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В последние сутки в РФ госпитализировали 982 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

«По состоянию на 31 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 982 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,9%», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

Рост количества заболевших зафиксировали в 17 регионах, снижение – в 62. В шести регионах ситуация не изменилась.

Напомним, в прошлые сутки в РФ с коронавирусом было госпитализировано 1 634 человека. Это что на 5,2% меньше, чем 29 июля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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