 

Седые, но очень привлекательные: 10 идей коротких стрижек для женщин старше 60

31.07.2022, 10:55, Разное
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Возраст не повод отказываться от стрижек и укладок. Седые волосы достойны того, чтобы за ними ухаживали. Стрижка поможет оформить седые пряди и образ зрелой женщины гарантированно заиграет новыми красками. Предлагаем вашему вниманию несколько универсальных стрижек, которые подчеркнут объем прически и освежат образ.

Градуированный боб

Боб уникальная прическа, она подходит женщинам всех возрастов, а благодаря своей многослойности прекрасно подчеркивает объем.

Многослойная стрижка длиной до шеи

Если вам не хочется радикально убирать длину прядей, попробуйте такой вариант с многослойной стрижкой длиной до основания шеи.

Градуированная структурная стрижка

Этот вариант подойдет обладательницам густых волос. Благодаря акценту на среднем слое волос прическа получает легкость и подвижность.

Небрежные боб

Такая несколько небрежная стрижка поможет сместить акценты. Особенно удачно она смотрится, если вы носите очки или хотите отвлечь внимание от каких-то нюансов внешности. Кроме того, эта прическа невероятно легка в уходе. Чтобы создать укладку, достаточно зачесать волосы от лица круглой щеткой и высушить феном.

Игривая пикси с удлиненной челкой

Кто сказал, что пикси это только молодежная стрижка? Благодаря тому, что седые волосы более жесткие, пикси получает четкую структуру, а удлиненная челка несколько смягчает это колючий эффект.

Боб с поднятым затылком

Если вам нужна стильная, но простая в уходе прическа, обратите внимание на классический боб с поднятым затылком. Удлиненные пряди у лица помогут скорректировать очертания скул и открыть взгляд. Высокий же затылок придаст макушке дополнительный объем. Уход за стрижкой очень прост и практически не требует усилий.

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Игривая пикси с микрочелкой

Обыграйте короткую стрижку пикси несколькими удлиненными прядями по бокам от лица. Короткая челка откроет лоб и скорректирует черты лица.

Многослойный волнистый боб

Такая стрижка идеально подойдет дамам с вьющимися волосами. Укладка легка в исполнении и подчеркивает структуру вьющихся прядей.

Асимметричная стрижка

Вариант также подходит для вьющихся волос. Кроме того, асимметрия позволяет скорректировать круглую форму лица и уравновесить его пропорции. Подобные стрижки позволяют освежить образ и добавить ему энергии, что будет весьма кстати для зрелых дам.

Вот несколько простых и красивых стрижек, которые помогут переосмыслить ваше отношение к седым волосам.



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