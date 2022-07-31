Седые, но очень привлекательные: 10 идей коротких стрижек для женщин старше 60
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Возраст не повод отказываться от стрижек и укладок. Седые волосы достойны того, чтобы за ними ухаживали. Стрижка поможет оформить седые пряди и образ зрелой женщины гарантированно заиграет новыми красками. Предлагаем вашему вниманию несколько универсальных стрижек, которые подчеркнут объем прически и освежат образ.
Градуированный боб
Боб уникальная прическа, она подходит женщинам всех возрастов, а благодаря своей многослойности прекрасно подчеркивает объем.
Многослойная стрижка длиной до шеи
Если вам не хочется радикально убирать длину прядей, попробуйте такой вариант с многослойной стрижкой длиной до основания шеи.
Градуированная структурная стрижка
Этот вариант подойдет обладательницам густых волос. Благодаря акценту на среднем слое волос прическа получает легкость и подвижность.
Небрежные боб
Такая несколько небрежная стрижка поможет сместить акценты. Особенно удачно она смотрится, если вы носите очки или хотите отвлечь внимание от каких-то нюансов внешности. Кроме того, эта прическа невероятно легка в уходе. Чтобы создать укладку, достаточно зачесать волосы от лица круглой щеткой и высушить феном.
Игривая пикси с удлиненной челкой
Кто сказал, что пикси это только молодежная стрижка? Благодаря тому, что седые волосы более жесткие, пикси получает четкую структуру, а удлиненная челка несколько смягчает это колючий эффект.
Боб с поднятым затылком
Если вам нужна стильная, но простая в уходе прическа, обратите внимание на классический боб с поднятым затылком. Удлиненные пряди у лица помогут скорректировать очертания скул и открыть взгляд. Высокий же затылок придаст макушке дополнительный объем. Уход за стрижкой очень прост и практически не требует усилий.
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Игривая пикси с микрочелкой
Обыграйте короткую стрижку пикси несколькими удлиненными прядями по бокам от лица. Короткая челка откроет лоб и скорректирует черты лица.
Многослойный волнистый боб
Такая стрижка идеально подойдет дамам с вьющимися волосами. Укладка легка в исполнении и подчеркивает структуру вьющихся прядей.
Асимметричная стрижка
Вариант также подходит для вьющихся волос. Кроме того, асимметрия позволяет скорректировать круглую форму лица и уравновесить его пропорции. Подобные стрижки позволяют освежить образ и добавить ему энергии, что будет весьма кстати для зрелых дам.
Вот несколько простых и красивых стрижек, которые помогут переосмыслить ваше отношение к седым волосам.
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