Мнение: Теракт в Севастополе

БПЛА неизвестного типа (по заявлением, квадрокоптер) с взрывчаткой прилетел у штаба флота. Здание получило незначительные повреждения – в основном взрывом повыбивало стекла.

5 или 6 человек получили ранения, из них двое средней степени тяжести.

Ввиду теракта, в городе отменили праздничные мероприятия на День ВМФ, которые должны были проводиться по усеченной программе.

То что это был квадрокоптер с взрывчаткой говорит о том, что это не атака с территории Украины, а банальный теракт. Квадрокоптер с Украины до здания штаба флота не долетит.

Соответственно, оператора и подельников (скорее всего задействована агентура СБУ или ГУР МОУ – что опять же ставит вопрос о признании данных организаций террористическими) надо искать где-то в Крыму/Севастопольском районе, чем сейчас по всей видимости и занимается УФСБ по Крыму и Севастополю и другие структуры.

То, что пропустили дрон до штаба флота это косяк, еще повезло, что обошлось без погибших и серьезного материального ущерба. Контртеррористическую борьбу необходимо усиливать как на освобожденных территориях, так и в прифронтовых регионах.

Ну а мое мнение насчет необходимости показательных ударов по ряду объектов в Киеве вы и без меня знаете еще с марта.

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