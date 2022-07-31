 

Мнение: Теракт в Севастополе

31.07.2022, 10:35, Разное
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БПЛА неизвестного типа (по заявлением, квадрокоптер) с взрывчаткой прилетел у штаба флота. Здание получило незначительные повреждения – в основном взрывом повыбивало стекла.
5 или 6 человек получили ранения, из них двое средней степени тяжести.
Ввиду теракта, в городе отменили праздничные мероприятия на День ВМФ, которые должны были проводиться по усеченной программе.

То что это был квадрокоптер с взрывчаткой говорит о том, что это не атака с территории Украины, а банальный теракт. Квадрокоптер с Украины до здания штаба флота не долетит.
Соответственно, оператора и подельников (скорее всего задействована агентура СБУ или ГУР МОУ – что опять же ставит вопрос о признании данных организаций террористическими) надо искать где-то в Крыму/Севастопольском районе, чем сейчас по всей видимости и занимается УФСБ по Крыму и Севастополю и другие структуры.
То, что пропустили дрон до штаба флота это косяк, еще повезло, что обошлось без погибших и серьезного материального ущерба. Контртеррористическую борьбу необходимо усиливать как на освобожденных территориях, так и в прифронтовых регионах.
Ну а мое мнение насчет необходимости показательных ударов по ряду объектов в Киеве вы и без меня знаете еще с марта.

Источник: Colonel Cassad



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