 

Сухой артист – Личное мнение

31.07.2022, 10:30, Разное
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Максим гАлкин продолжает свои зарубежные гастроли — деньги любит. В Анталье, где стоит несусветная жарища, у зрителей на входе отбирали бутылки с водой, как сообщают очевидцы в соцсетях.


Фото: Соцсети

Причиной такого странного решения называют слухи, что Максика планировали облить водой.

Дело серьёзное, конечно. Сорок градусов в тени, а тут угрожают облить. Отобрать воду — решение крайне правильное в такой ситуации.

Ну а то, что зрители чуть-чуть пострадают, возмущаться нечего. Ругаются в соцсетях сейчас, а билет на гАлкина покупали сами.

Странно это — неужели безопасность артиста им не важна? Что в приоритете: сухой артист или желание попить воды?

Можно было бы, конечно, поставить возле сцены охрану, чтобы к Максику никто не прорвался. Но значительно проще отнять у всех воду, потому что охрана — лишние траты.

А если серьёзно, то всё это мне напоминает какой-то смешной пиарчик. Никто, как мне кажется, и не хотел намочить Галкина, а вся история с бутылками — для привлечения внимания. Мол, смотрите, какая я важная птица — намочить меня хотят.

Поэтому сидите на жаре и страдайте. Впрочем, никто ведь насильно никого на концерт не тащил.

А если в следующий раз запустят слух, что говном хотят закидать артиста, то я даже не представляю, как безопасность организуют на входе.

Давайте поговорим, как вы любите проводить время в отпуске? Посещаете ли концерты?

Источник: Лена Миро



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