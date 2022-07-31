Cлишком долго пренебрегали русскими – пророссийская журналистка призвала Запад отказаться от поддержки Украины

Американский политический обозреватель Энн Коултер обвинила Запад в том, что он «очень долго пренебрегал русскими», пишет Daily Express. В ходе выступления на ток-шоу Piers Morgan Uncensored она заявила, что западные страны должны заботить их «собственные проблемы» и им не следует заниматься поддержкой Украины, поскольку та «исторически была частью и зоной влияния Российской империи». Кроме того, она призвала отказаться от приёма Украины в НАТО, так как после распада СССР существование альянса потеряло всякий смысл.



AP

Американский политический обозреватель Энн Коултер повергла британского журналиста Пирса Моргана и гостей его авторской программы Piers Morgan Uncensored на TalkTV в шок, заявив, что Запад должны заботить его «собственные проблемы» и ему не следует заниматься поддержкой Украины, пишет Daily Express.

Коултер обвинила Запад в том, что он «очень долго пренебрегал русскими». Она пояснила: «Я не защищаю Путина, но почему это должно волновать американцев и британцев?» Журналистка напомнила, что «Украина исторически была частью и зоной влияния Российской империи», однако Запад «продолжает покушаться» на неё.

Обозреватель подчеркнула: «Я не защищаю Путина, но с какой стати это должно волновать американцев? У нас есть свои проблемы. А почему это должно волновать британцев?»

Кроме того, она отметила, что Украину не следует принимать в НАТО, поскольку само существование этого военного блока потеряло всякий смысл: «Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла. Однако мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться».

«Украина не является страной НАТО. Украина исторически была частью и зоной влияния Российской империи», — напомнила она.

«Путин пытался установить контакт, шёл Америке навстречу. Он был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить свои соболезнования США. Буш даже не перезвонил ему. Мы очень долго пренебрегали русскими», — заключила Коултер.

Ведущий программы Пирс Морган ответил Коултер: «Когда на нас напали нацисты и когда Лондон атаковали так, как атакуют сейчас Украину, американцы поняли, что идёт мировая война. Вы пришли и помогли нам выиграть войну и победить нацистов. Поэтому когда в Европе происходит такой масштабный конфликт — крупнейший со времён Второй мировой, — мы должны объединиться. И Америка, нравится вам это или нет, является крупнейшей сверхдержавой в мире. Нам нужна ваша помощь. Украине нужна ваша помощь».