 

В Москве пообещали переменную облачность без осадков

31.07.2022, 9:45, Новости дня
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Российскую столицу ожидает в воскресенье переменная облачность, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления скандинавского происхождения, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве 23-26 градусов, в Подмосковье – 23-24», – рассказал Тишковец РИА «Новости».

По его словам, ветер будет северным, его скорость составит до шести метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 750 мм ртутного столба.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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