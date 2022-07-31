В Москве пообещали переменную облачность без осадков

Российскую столицу ожидает в воскресенье переменная облачность, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления скандинавского происхождения, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве 23-26 градусов, в Подмосковье – 23-24», – рассказал Тишковец РИА «Новости».

По его словам, ветер будет северным, его скорость составит до шести метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 750 мм ртутного столба.

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