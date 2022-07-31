 

Украина утвердила подачу 42,2 млн кубов газа через ГИС «Суджа»

31.07.2022, 9:45, Новости дня
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Газ через Украину поступает в подтвержденном украинской стороной объеме в 42,2 млн кубометров на 31 июля через ГИС «Суджа», сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 42,2 млн кубометров на 31 июля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – цитирует Куприянова РИА «Новости».

С 11 мая Украина перестала принимать газ через ГИС «Сохрановка», она объяснила это тем, что он находится контролем российских сил (на территории ЛНР).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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