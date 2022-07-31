Мужчина подорвался в Донецке на украинском «Лепестке»

В Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине «Лепесток», сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Поступила информация о ранении – подрыве на разбросанных ранее в Кировском районе минах ПФМ-1 «Лепесток» гражданского лица – мужчины 1980 года рождения», – цитирует сообщение представительства ТАСС.

Ранее сообщалось, что для оперативного уничтожения противопехотных мин «Лепесток», появившихся в Донецке после обстрела города ВСУ, используется бронетехника, устойчивая к детонации боеприпасов небольшой мощности.

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