Недовольство лётчиков низкими зарплатами усугубляет кадровый кризис в шведской армии

Половина боевых лётчиков Швеции пригрозили уйти в отставку. Причиной послужили неудовлетворительные трудовые условия. На фоне уже существующего кадрового дефицита военных офицеров министр обороны страны Петер Хультквист оценил ситуацию словами «ситуация сложная, и мы относимся к ней очень серьёзно», пишет Aftonbladet.

Вооружённые силы Швеции столкнулись с кафровым дефицитом на фоне нехватки офицерского состава в своих рядах: половина всех лётчиков-истребителей страны пригрозила уйти в отставку или в длительный отпуск этой осенью из-за неудовлетворённости заработной платой и будущими пенсиями, пишет Aftonbladet.

В июне командующий ВВС Швеции Карл-Юхан Эдстрём забил тревогу и назвал ситуацию «кризисной». Как он заявлял ранее, если все пилоты, которые ушли в отпуск, решат уволиться, это повлияет на вооружённые силы страны, пишет Aftonbladet.

В то же время ощущается и нехватка профессиональных офицеров, и теперь уже министр обороны Швеции Петер Хультквист выразил своё беспокойство. «Ситуация сложная, и мы относимся к ней очень серьёзно», — заявил он.

На вопрос, пострадает ли обороноспособность Швеции, Хультквист ответил: «Чрезвычайно важно, чтобы у нас были лётчики-истребители, которые могут заниматься и техническим обслуживанием, и пилотированием наших самолётов, и мы могли поддерживать необходимый уровень боеготовности. Они способны защитить Швецию, но так как ситуация сложилась не очень хорошая, нужно принять необходимые меры, чтобы решение было найдено в кратчайшие сроки», пишет издание.

По словам командующего ВВС Карл-Юхана Эдстрёма, представители Министерства обороны, профсоюза военных офицеров и организации по защите интересов военных лётчиков вели переговоры в течение последнего месяца и добились определённого прогресса, пишет Aftonbladet.

Однако профсоюз военных офицеров придерживается другого мнения: «Переговоры ещё не начались. У Министерства обороны нет мандата на ведение переговоров, они должны получить его от Союза государственных работодателей, но пока ещё они этого не сделали. Разумеется, нас это не устраивает», — сообщил представитель профсоюза военных офицеров Йеспер Тенгрот, пишет Aftonbladet.