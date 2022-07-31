Семья из четырех человек погибла при пожаре в Новосибирской области

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31.07.2022, 8:20, Новости дня
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В частном дачном доме в Новосибирской области при пожаре погибла семья из четырех человек, в числе погибших – двое детей, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Во время тушения были обнаружены тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, трехлетнего мальчика и 11-летней девочки… Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Во время осмотра изъяты электроприборы, фрагменты электрических проводов, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что сообщение о пожаре в двухэтажном доме садового товарищества «Энергетик» в поселке Чик поступило в ночь на воскресенье. На момент прибытия первого подразделения дом горел по всей площади открытым огнем, обрушилось потолочное перекрытие.

По данным ведомства, при пожаре погибла семья. До прибытия пожарной охраны успела эвакуироваться женщина 1968 года рождения, она госпитализирована.

Пожар ликвидировали за 35 минут, огонь уничтожил дом на площади 20 квадратных метров.

В хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел пожар в ночь на пятницу. По предварительным данным, погибли трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии. Причиной гибели людей стали решетки на окнах. Хостел располагается на первом этаже жилого дома, общая площадь его помещений 650 кв. метров. Все погибшие находились в одной комнате, где был очаг пожара: они пытались его потушить, но погибли от отравления продуктами горения.

По данным МЧС, последняя проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в хостеле в июне этого года, в результате было выявлено семь нарушений, руководству хостела было объявлено предостережение.

В СК заявили о попытках помешать следствию владельцев сгоревшего хостела в Москве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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