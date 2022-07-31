В США назвали ключевой для Украины город
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Украинская сторона в случае потери Одессы проиграет в спецоперации, сообщил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.
Одесса еще во времена Советского союза стала важным курортом, взятие этого города под контроль РФ может произойти не в результате боевых действий, но из-за событий в самом городе, сообщил Донован в публикации для журнала American Thinker, передает РИА «Новости».
«И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена», – предположил специалист.
Украине, Соединенным Штатам и Европе, которые вскоре ощутят политическую и экономическую бурю «эпических масштабов», нужно будет перенести грядущую зиму.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что сейчас настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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