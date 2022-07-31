 

В США назвали ключевой для Украины город

31.07.2022, 8:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинская сторона в случае потери Одессы проиграет в спецоперации, сообщил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.

Одесса еще во времена Советского союза стала важным курортом, взятие этого города под контроль РФ может произойти не в результате боевых действий, но из-за событий в самом городе, сообщил Донован в публикации для журнала American Thinker, передает РИА «Новости».

«И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена», – предположил специалист.

Украине, Соединенным Штатам и Европе, которые вскоре ощутят политическую и экономическую бурю «эпических масштабов», нужно будет перенести грядущую зиму.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что сейчас настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08.21 / Строительство газопровода “Северный поток – 2” завершат 23 августа – Deutsche Welle

17.12.20 / В Армении назвали дату отставки Пашиняна

21.08.21 / В Китае компания Huawei начала продавать подержанные смартфоны

18.04.21 / ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения на Лукашенко

08.02.21 / В РФ предложили сертифицировать нянь

02.07.20 / На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса

28.03.21 / Рассекречены рендеры бюджетного седана Hyundai Solaris

25.06.22 / Захарова представила свою первую песню на английском языке

01.03.21 / Чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V»

01.09.20 / По Крымскому мосту за лето проехало почти 2 млн автомобилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика