 

ВСУ обстреляли Доломитное в ДНР

31.07.2022, 8:20, Новости дня
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Украинские военные провели обстрел поселка Доломитное в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.22 (время совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.24 – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».

По данным ведомства, украинские военные в 7.30 также выпустили 10 мин калибром 120 мм по Донецку.

Накануне в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами РСЗО «Ураган», оснащенными противопехотными минами «Лепесток».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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