 

На турецком курорте российский турист убедил 10 украинцев принять гражданство РФ

31.07.2022, 7:33, Разное
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29 июля в Генеральное консульство России в Анталии пришла группа из 10 граждан Украины для оформления российских паспортов.

Как выяснилось, украинцы приняли решение переехать в РФ после беседы с россиянином, который проживает с ними в одном отеле.

– Владимир неделю рассказывал нам о преимуществах жизни в России, показывал видео и фотографии. Мы не знали, что в Санкт-Петербурге такая развитая инфраструктура, столько высокооплачиваемых вакансий, при этом нам, украинцам, так просто получить российский паспорт, – рассказала жительница Кривого Рога Елена К.

Сотрудники турецкой газеты на русском языке «Акшам» провели журналистское расследование и выяснили, что в отеле вместе с украинцами проживал 49-летний петербуржец Владимир Л.

– Моим соседям я рассказывал только правду. Показывал реальные вакансии, фотографии Петербурга, то, что пишут простые жители города в социальных сетях. Красиво говорить меня научили ещё в армии, а ещё я много читаю и смотрю телевизор, – заявил россиянин в интервью изданию.

Подавшие заявления украинцы получат гражданство России в упрощённом порядке – уже через месяц они смогут переехать в Санкт-Петербург.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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