Байден рассказал о самочувствии после повторного выявления COVID

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо после того, как его тест на коронавирус вновь показал положительный результат.

«[В субботу] мой тест [на коронавирус] показал положительный результат. Следующие несколько дней буду работать из дома. И я чувствую себя хорошо, все в порядке», – приводит ТАСС слова Байдена, сказанные президентом США в записанном видеообращении.

Накануне Белый дом распространил письменное заявление лечащего врача главы американской администрации Кевина О’Коннора, который сообщил, что антигенный тест президента США Джо Байдена на коронавирус в субботу показал положительный результат. В Белом доме сообщили, что Байден будет находиться на карантине, пока его тест на коронавирус не покажет отрицательный результат. Кроме того, в администрации США отменили поездки американского лидера, запланированные на 31 июля и 2 августа.

Напомним, в среду тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат, в связи с чем лечащий врач разрешил президенту США прекратить жесткую самоизоляцию.

В прошлый четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест. Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что необходимость временной передачи полномочий президента США Камале Харрис на данный момент отсутствует. При этом в американской администрации не исключили возможность отправки президента Соединенных Штатов в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

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