Гуманитарная ситуация в Украине ухудшается

О проблемах с поставками гуманитарной помощи на неподконтрольные Украине территории, продовольственном кризисе, подготовке к зиме и других вопросах представители учреждений ООН рассказали на брифинге в Киеве.

Доставка помощи под обстрелом

Более 11 миллионов украинцев получили помощь от международных организаций. Об этом сообщил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу:

– Мы знаем, что этого недостаточно. Люди, которые живут на неподконтрольных украинским властям территориях, не получают помощь, которая им нужна. С момента начала войны ООН и наши коллеги из неправительственных организаций не имеют возможности направить туда поставки. Мы не можем также оценить ситуацию, связанную с последствиями войны и гуманитарными потребностями населения.

Савиано Абреу привел пример того, в каких условиях сейчас приходится работать его сотрудникам. Команда ООН должна была доставить гуманитарный груз в Пологи, Запорожской области, но Российская Федерация не дала им пересечь линию фронта:

– Все было готово, мы запаслись, но не смогли въехать. И должны были доставить 50 тонн различной гуманитарной помощи в другой населенный пункт (село Степановку), подконтрольный украинскому правительству. И когда мы уже были там, наша команда была вынуждена искать убежище из-за обстрела, который начался в тот момент, когда коллеги пытались разгрузить машины.

По словам гуманитарного представителя, с февраля ООН много раз не давали возможности посетить Мариуполь, Херсон, Донецк, Волноваху:

– Вопреки тому, что мы пытались и уведомляли стороны конфликта о наших передвижениях. Мы не смогли въехать в Северодонецк, Лисичанск с момента, как контроль над этими городами перешел [к другой стороне]. Доступ для гуманитарных целей в районы, неподконтрольные правительству Украины, крайне затруднен, если не сказать – невозможен. Но все мы знаем, что люди в этих регионах, на Донбассе, остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Савиано Абреу напомнил, что, согласно нормам международного гуманитарного права, стороны конфликта должны обеспечивать свободный и безопасный доступ гуманитарных работников, чтобы они могли добраться до нуждающихся людей, где бы они ни находились.

Морской коридор

– На этой неделе мы увидели, что при наличии желания все может измениться. При поддержке Турции, ООН, правительств Украины, Российской Федерации мы создали Cовместный координационный центр для содействия реализации черноморской зерновой инициативы. Мы содействуем созданию гуманитарного морского коридора, чтобы корабли могли вывозить зерно и иные продукты питания и удобрения из Украины. Теперь мы должны пойти еще дальше. И сделать так, чтобы никто не остался без внимания в Украине. Нам нужно, чтобы стороны договорились о гуманитарном доступе во все регионы Украины, чтобы мы могли спасать жизни людей, – сказал Савиано Абреу.

Пострадал аграрный сектор

Убытки, нанесенные войной аграрному сектору Украины, по предварительным оценкам, составляют от четырех до шести миллиардов долларов, включая ущерб инфраструктуре. Об этом сообщила представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине Виктория Мельничук. По ее словам, ситуация с продовольственной безопасностью обостряется, оставляя незащищенными самые уязвимые слои населения.

Цены на продукты питания могут вырасти из-за того, что у сельхозпроизводителей не хватает семян, удобрений, топлива, средств защиты растений. У тех, кто занимается животноводством, – проблемы с покупкой ветеринарных препаратов, кормов и добавок. У фермеров на четверть сократилось поголовье скота – животных забивали, чтобы уменьшить расходы на содержание.

В этом сезоне, по оценкам ФАО, Украина планирует собрать до 51 миллиона тонн зерновых, однако, для хранения урожая пока доступны лишь часть зернохранилищ. Часть из них находятся на неподконтрольных правительству территориях. А более трети – все еще заполнены продукцией, которую не смогли экспортировать. ФАО совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины разработала стратегию по хранению зерна.

– Для реализации этой стратегии необходимо 65 миллионов долларов, чтобы развернуть в Украине складские мощности на 4 миллиона тонн, это 25 процентов от общей национальной потребности. В ближайшее время ФАО объявит тендер на закупку необходимого оборудования: рукавов для хранения зерна, погрузчиков и разгрузчиков, а также модульных зернохранилищ. Фермеры из 20 областей Украины смогут получить необходимое временное оборудование для хранения зерна и в ближайшее время будут проинформированы об условиях участия в проекте, – сказала Виктория Мельничук.

Также ФАО продолжает помогать малым сельхозпредприятиям. Агентство уже предоставило помощь 30 тысячам семей (это около 80 тысяч человек), передав картофель, семена овощей и денежную помощь.

Каждый третий украинец страдает от недостатка продовольствия, добавил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Антонио Веллас:

– Мы предоставили помощь более чем двум миллионам украинцев, как переселенцам, так и тем, кто находится в местах активных боевых действий (как в виде прямой помощи, так и денежных выплат, там, где работают банковские отделения). С марта мы раздали несколько миллионов долларов наличными. Мы помогаем общинам, которые живут в непосредственной близости от фронта. Это и в Донецкой области, в некоторых районах Харьковской, Запорожской областей.

Подготовка к зиме

О подготовке к будущей зиме рассказал представитель Управления ООН по делам беженцев в Украине Бретт Мур.

– Президент Украины заявил, что эта зима, возможно, будет самой сложной за все время украинской независимости. Нас беспокоит эта ситуация. Мы понимаем, что во время этого кризиса коммунальные платежи будут более высокими. У нас разработан совместный план действий, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям населения, – сказал Бретт Мур. Он отметил, что в помощи будут нуждаться и школы, и другие заведения, предоставляющие приют людям.

– Украинская инфраструктура все время находится под атаками. А мы знаем, что украинская зима бывает суровой. Мы будем стараться улучшить условия жизни переселенцев, чтобы им было тепло, а условия жизни были приемлемыми. Будем работать над восстановлением домов, мест проживания людей, которые пострадали. Также будем помогать топливом и разными средствами для быта. Та помощь, которую УВКБ уже предоставило тысячам украинцев, составляет на сегодня 26 миллионов долларов.

Помощь пострадавшим от сексуального насилия

Помощь пострадавшим от сексуального насилия, связанного с конфликтом, – сегодня один из приоритетов для Фонда народонаселения ООН. Об этом сообщила представитель Фонда в Украине Алена Зубченко. Совместно с украинским правительством в конце июня Фонд открыл в Запорожье центр помощи и в ближайшее время планирует открыть еще три таких же – во Львове, Киеве и Днепре. Доступна и онлайн-платформа «Аврора», где люди, пострадавшие от сексуального насилия, получают консультации психотерапевтов.

На горячую линию, которую поддерживает ЮНФПА, обратились более 13 тысяч раз. Фонд также поддерживает 100 мобильных бригад социально-психологической помощи, которые консультируют и направляют пострадавших в социальные службы.

Внутренние переселенцы

По последним данным общенационального опроса, который МОМ проводила в июле, сейчас в Украине более 6,6 миллиона человек являются внутренними переселенцами. Это 15 процентов от общего населения Украины, на 300 тысяч человек больше, чем месяц назад. Об этом сообщила, выступая на брифинге, представитель Международной организации по миграции (МОМ) в Украине Варвара Жлуктенко.

Люди продолжают выезжать с востока, юга и севера Украины. Одновременно с этим пять с половиной миллионов вынужденных переселенцев вернулись домой – большинство из регионов внутри страны, 16 процентов – из-за границы. В основном люди возвращаются в Киев и Киевскую область, а также в Харьковскую, Одесскую и Черниговскую.

Одной из основных причин, почему люди возвращаются домой, по словам Варвары Жлуктенко, является проблема с трудоустройством переселенцев. По данным МОМ, 60 процентов людей, которые имели работу до начала своего внутреннего переселения, сейчас ее потеряли. Девять процентов переселенцев не имели никакого дохода с начала полномасштабной войны, а 35 процентов сообщили, что месячный доход их семьи не превышает все это время пяти тысяч гривен (это на полторы тысячи меньше, чем минимальная зарплата в Украине).

А еще людям очень сложно подготовиться к зиме. 44 процента опрошенных МОМ заявили, что им нужна помощь в утеплении жилья, требуется ремонт или замена окон. Каждый четвертый внутренний переселенец боится, что нынешнее жильё придется и вовсе оставить, поскольку в нем нет отопления и теплоизоляции.

Чтобы помочь, МОМ сейчас предоставляет общинам и центрам размещения переселенцев продовольствие, стиральные машины, сушки, кухонные наборы, средства гигиены. В Западной Украине работают мобильные клиники, которые предоставляют медицинские услуги.

Действует горячая линия (527) по противодействию торговле людьми и консультированию украинцев, которые вынуждены покинуть страну. Также работает горячая линия эмоциональной поддержки (0 800 211 444) – психологическая помощь пострадавшим от войны.