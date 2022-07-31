 

Захарова сравнила полет Пелоси в Азию с появлением ледокола на пляже

31.07.2022, 5:35, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила полет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) с атомным ледоколом, который вынесло на песчаный пляж.

«С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой – «полетами во сне и наяву». Настолько все происходящее с американской политичкой неадекватно и сюрреалистично. Стрелка компаса крутится как ненормальная, связь с реальностью утрачена безвозвратно, прицел сбит, и атомный ледокол «Белый дом» давно вынесло на песчаные пляжи», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне появились сообщения, что спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии.

Днем ранее Кремль выразил солидарность с позицией лидера КНР Си Цзиньпина, который выразил решительный протест президенту США Джо Байдену против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: «Играющий с огнем непременно обожжет сам себя». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что позиция Москвы по Тайваню остается неизменной. Он выразил надежду, что в тайваньском вопросе не будет никаких раздражителей и провокаций, которые могли бы обострить ситуацию в регионе.

Изначально поездка делегации США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.

Президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер Палаты представителей посетит Тайвань. В Китае допустили ускорение воссоединения Тайваня с КНР из-за намерения Пелоси посетить остров.

Британские СМИ писали, что Китай выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера Палаты представителей на Тайвань. По их данным, Китай выразил готовность к военному ответу. Накануне предполагаемой даты поездки Пелоси руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало солдат готовиться к войне.

В пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море. На этом фоне Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море, корабли ВМС НОАК взяли американский авианосец под контроль. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем 82-летняя Пелоси пытается поставить на грань войны две ядерные державы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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