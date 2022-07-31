 

Байден получил положительный результат теста на коронавирус

31.07.2022, 5:35, Новости дня
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Антигенный тест президента США Джо Байдена на коронавирус в субботу показал положительный результат, говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении лечащего врача главы американской администрации Кевина О’Коннора.

«После отрицательных результатов теста [на COVID-19] во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром результат теста на антиген президента оказался положительным в субботу поздним утром», – приводит слова врача ТАСС.

Он заверил, что Байден «не испытывает симптомов [COVID-19] и продолжает чувствовать себя довольно хорошо». Однако, продолжил врач, в связи с положительным результатом теста на антиген глава американской администрации снова уходит на карантин.

О’Коннор напомнил, что президент США во время лечения принимал препарат Paxlovid («Паксловид»), из-за которого у незначительной части пациентов после отрицательных результатов теста могут регистрироваться повторные проявления симптомов заболевания либо же, как у Байдена, положительные результаты теста. По словам доктора, «нет причин для возобновления лечения», но специалисты продолжат внимательно наблюдать за состоянием здоровья американского президента.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, американский лидер будет находиться на карантине до тех пор, пока его тест на коронавирус не покажет отрицательный результат. Кроме того, отменяются запланированные ранее поездки президента США в штаты Делавэр и Мичиган в воскресенье и вторник соответственно.

В среду тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат, в связи с чем лечащий врач разрешил президенту США прекратить жесткую самоизоляцию.

В прошлый четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест. Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что необходимость временной передачи полномочий президента США Камале Харрис на данный момент отсутствует. При этом в американской администрации не исключили возможность отправки президента Соединенных Штатов в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Напомним, в начале мая коронавирусом заразился госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, в конце апреля коронавирусом заразилась глава МВФ Кристалина Георгиева. Помимо этого, в конце марта коронавирусом заразилась сопровождавшая президента США Джо Байдена в поездке в Европу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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