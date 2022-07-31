 

Власти Германии призвали принять «горькую правду» о России и газе

31.07.2022, 5:35, Новости дня
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Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду», сообщил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в беседе с Die Zeit.

По его мнению, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду». «Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять. <…> В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля», – приводит слова политика РИА «Новости».

Он издания отметил, что немцы еще не осознают последствий повышения цен на голубое топливо, и уточнил, что в стране стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах».

«Вся наша экономическая система находится под угрозой краха», – предупредил премьер-министр Саксонии. Кречмер добавил, что считает ошибочной позицию «никогда больше не получать сырье из России».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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