Мнение: Война в Украине. Сводка 30.07.2022

Война на Украине. Сводка 30.07.2022

1. Артёмовск.

Бои в районе Веселой Долины. После взятия Клинового и Покровского ВС РФ усиливают поражение позиций противника на окраинах Артемовска и скоплений сил к западу от города. К юго-востоку от Артемовска ВС РФ после зачистки Углегорской ТЭС и Новолуганского взяли часть Семигорья и расширяют зону контроля в районе Новолуганского и Доломитного. После завершения боев за Семигорье можно ожидать начала полноценных боев за Кодему. Противник продолжал обстрелы из тяжелых РСЗО целей в глубине ЛДНР.

2. Соледар.

Бои в Бахмутском, Белогоровке, Яковлевке.

Бои на восточных окраинах Соледара. В городе ВС РФ наносят удары по расположениям и скоплениям ВСУ на окраинах.

3. Северск.

После переброски резервов со славянского направления противник смог стабилизировать фронт и продолжает удерживать ключевые высоты вокруг Северска. Контролируется ВСУ и дорога Северск-Соледар, хотя подвергается огню артиллерии ВСУ РФ.

Бои в районе Серебрянки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки.

4. Харьков.

Бои в районе Верхнего Салтова, Нижних Проходов, Питомника, Липцов, Цуповки, Уды. Есть неподтвержденные сообщения о продвижении ВС РФ у Борщевой. Интенсивные удары по Харькову, Чугуеву, Золочеву. ВСУ обстреливали Казачью Лопань и приграничные поселки. В Харькове уничтожено несколько скоплений сил противника.

5. Славянск.

Позиционные бои в районе Пришиба, Сидорова, Долины, Богородичного. Серьезных подвижек на фронте тут нет. Удары по Славянско-Краматорской агломерации, по Красноармейску. Заметен уклон в охоту на тяжелую артиллерию противника и оставшиеся ЗРК. На Изюмском направлении – без особых изменений. Седнеинтенсивные бои в районе Большой Камышевахи, Курульки. В районе Балаклеи – без изменений.

6. Авдеевка.

К северу от Авдеевки бои вдоль трассы Авдеевка—Константиновка, в районе Каменки и Нью-Йорка – без существенных подвижек.

К югу от Авдеевки армия ДНР усиливает нажим на Пески и Красногоровку, добившись продвижения через сплошной укрепрайон противника.

Атака на Авдеевку скорых успехов не обещает. Не исключено, что все это в итоге окажется сковывающими действиями, чтобы помешать ВСУ перебрасывать резервы на другие направления.

7. Угледар.

Позиционные бои. Бои у Новомихайловки, в Марьинке. К востоку от Великой Новоселки противник неудачно атаковал в направлении Новополя.

С нашей стороны заявляют об усилении контроля над поселками к югу от Великой Новоселовки. Здесь господствуют позиционные тенденции. Именно с этого направления ударом РСЗО HIMARS были уничтожены украинские пленные в Еленовской колонии.

8. Запорожье.

На линии Каменское-Орехов-Гуляйполе – без существенных изменений. Среднеинтенсивные боевые действия. Противник наносит ракетные удары по Мелитополю и Токмаку, усиливает группировку в Запорожье, которая при наличии возможности может предпринять атаки в направлении на Васильевку, Токмак и Пологи, что может стать альтернативой «наступлению на Херсон» (еще один запасной вариант – Балаклея на Изюмском направлении).

9. Николаев.

Противник после многонедельной болтовни про «наступление на Херсон» переключился на болтовню про «наступление ВС РФ на Николаев». Неудачные попытки наступлений у Высокополья, Давыдов Брода, Белогорки показали затратный характер атак, и что для достижения успехов в условиях господствующей авиации и неподавленной артиллерии требуется куда как больше сил и готовности нести более серьезные потери. Поэтому сейчас акцент сделан на удары по мостам через Днепр и склады боеприпасов ВС РФ, а также теракты на освобожденных от ВСУ территориях.

ВС РФ на Николаевском, Криворожском и Никопольском направлениях пока в обороне. Отмечается наращивание сил и нарастающая системность ударов по Николаеву.

Наиболее опасно для ВС РФ Криворожское направление. Наступление ВСУ со стороны Николаева представляется маловероятным.

10. Одесса, Дзержинск, Сумы – без изменений.

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