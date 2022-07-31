Молния ударила в самолет «Екатеринбург – Сочи»

В самолет, следовавший рейсом «Екатеринбург – Сочи», ударила молния, борт пришлось экстренно посадить в Краснодаре.

После удара молнии в самолет, в салоне лайнера началась сильная качка, что вызвало панику у пассажиров. Воздушное судно экстренно посадили в Краснодаре, передает «Звезда».

Ранее в январе молния ударила в самолет, который заходил на посадку в аэропорту Сочи.

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