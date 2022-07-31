 

Мурманский губернатор резко высказался о поведении оскорбившей русских сотрудницы консульства Норвегии

31.07.2022, 4:10, Новости дня
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Терпеть русофобию в РФ никто не будет, пусть катятся к черту все, кто ненавидит русских, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», – прокомментировал Чибис в своем Telegram-канале видеозапись, на которой сотрудница норвежского консульства оскорбляет русских.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска проявила возмутительную ненависть, национализм и ксенофобию.

Дипломат добавила, что в сейчас момент в МИД прорабатываются варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». «Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», – заключила она.

Позже в МИД Норвегии выразили сожаление после инцидента с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей.

Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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