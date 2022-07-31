Мнение: О цене газового шантажа Европы… Кто будет платить?

Все знают, что «всё имеет свою цену». Но не все понимают, какую.

Так, чисто для иллюстрации, во что нам всем обходится недолгая и призрачная возможность поговорить о том, что «Европа без нашего газа зимой замёрзнет, а к весне рухнет». В сухих и холодных цифрах.

«Газпром», по сути, объявил итальянскую забастовку на европейском направлении. Прокачка газа через «Северный поток» упала в разы, резервные мощности украинской ГТС не бронируются. В ЕС прямо называют это шантажом. Цель вроде бы понятна, но результаты сомнительны, а затраты реальны.

Итак, #статистика за июнь показывает продолжение спада российской экономики, несмотря на рекордные цены энергоносителей. Одним из ключевых факторов является резкое сокращение добычи газа, что сказывается на динамике оптовой торговли (-18.3% год к году) и трубопроводного транспорта (-9.8% год к году). Ухудшение ситуации наблюдается и во многих отраслях обрабатывающей промышленности, связанных с экспортом. В то же время в части потребительского спроса идёт некоторую стабилизацию, что отчасти связано со стабилизацией реальных зарплат, индексацией пенсий, а также с оживлением кредитования.

Минэкономики оценило обвал ВВП в июне на уровне -4.9% год к году против -4.3% в мае и -2.8% в апреле. Оценка Минэка за II квартал: -4.0% в годовом выражении. Независимые эксперты оценивают текущую макроэкономическую ситуацию чуть-чуть получше: провал ВВП в июне на уровне -4.7% к прошлому году и по итогам II кв: -3.8%. Но в июле вероятно углубление спада до -5.5% в годовом выражении, а прогноз на III квартал уже минус 6.5%.

В пересчёте на деньги — это 600-700 млрд руб. «недополученного» и «недопроизведённого» ВВП в месяц. Что можно было бы выразить через зарплаты приблизительно и усреднённо в 3.5-4 тыс. руб. с каждого работающего, если исходить из многолетней средней доли ФОТ в российском ВВП.

Как бы переложить все эти издержки и затраты только на самих рассуждающих, чтобы пустозвонство своё они оплачивали бы только из собственного кармана, а не из общего?

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