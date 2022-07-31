Подготовка к воссоединению – Южная Корея снимет запрет на северокорейские СМИ

Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль планирует постепенно снять запрет на северокорейские телеканалы, газеты и другие СМИ для граждан, пишет Handelsblatt. До сих пор доступ к северокорейским сайтам в Южной Корее был заблокирован, как и в КНДР — к южнокорейским. Правительство Южной Кореи намерено способствовать укреплению взаимопонимания между двумя странами для подготовки к воссоединению в будущем. Как отмечает издание, на этот шаг южнокорейские власти подтолкнуло переосмысление опыта разделённой Германии.



AP

Новое консервативное правительство Южной Кореи «нарушает табу»: президент Юн Сок Ёль планирует постепенно снять запрет на северокорейские телеканалы, газеты и другие СМИ. В Министерстве объединения Республики Кореи заявили, что правительство намерено способствовать укреплению взаимопонимания между Северной и Южной Кореей для подготовки к воссоединению, пишет Handelsblatt.

До сих пор закон «О национальной безопасности» 1948 года фактически нарушал право граждан Южной Кореи на свободный доступ к информации. На территории страны они не могут напрямую получить доступ к существующим северокорейским веб-сайтам — в Южной Корее они заблокированы. Впрочем, как и южнокорейские — в КНДР.

Взаимный запрет СМИ восходит к тому времени, когда Северная и Южная Корея находились в состоянии идеологического и экономического соперничества между системами. В отличие от разделённой Германии, где поездки за границу и обмен информацией были ограничены, с момента разделения в Южной Корее и в КНДР были полностью заблокированы все виды контактов. Правительства обеих стран опасались, что граждане могут стать жертвами пропаганды другой стороны.

Кровавая корейская война 1950 — 1953 годов углубила раскол. С тех пор страны лишь изредка организовывали встречи для воссоединения семей избранных корейцев. Большинство семей были разделены более 70 лет назад, а это означает, что общества разошлись гораздо сильнее, чем Восточная и Западная Германия во времена холодной войны.

Долгое время партии левого толка в Южной Корее надеялись отменить закон для улучшения отношения с Севером. В 2004 году серьёзную попытку предприняла партия «Уридан», предшественница сегодняшней Демократической партии, кандидат от которой проиграл весенние выборы консерватору Юн Сок Ёлю. Безуспешно.

Даже предшественник Юн Сок Ёля левый президент Мун Чжэ Ин не пытался упразднить пережиток прошлого, несмотря на организацию нескольких встреч с Ким Чен Ыном и подписание важных двусторонних деклараций.

Вместо этого власти более-менее терпимо относились к тому, что граждане посещали северокорейские сайты в интернете или смотрели пропагандистские фильмы на YouTube. Теперь президенту-консерватору предстоит отменить закон, несмотря на сопротивление в своих собственных рядах.

Глава отделения Фонда Ханса Зайделя в Сеуле Бернхард Зелигер считает это успехом: «Пока неизвестно, чем обернётся это послабление и в каких сферах на самом деле произойдёт либерализация. Но тот факт, что этот процесс начался, является очень важным и похвальным шагом».

По мнению Зелигера, этот шаг является заслугой министра объединения Республики Кореи Квон Ён Се. Он является специалистом по воссоединению Германии и долгое время занимал должность председателя Общества корейско-германской дружбы в Национальном собрании Республики Кореи.

Чиновники минобороны открыто признают, что недоверие к собственному населению было слишком велико, рассказывает Зелигер. Но Квон Ён Се, благодаря урокам, извлечённым из разделения Германии, изначально придерживался другой точки зрения. «На примере Германии он увидел, что восточногерманская пропаганда не представляла никакой угрозы», — отмечает Зелигер.

Ещё до своего назначения министром он предлагал сохранить преемственность в стратегии по отношению к Северной Корее и после смены власти.

Президент Юн Сок Ёль в большей степени полагается на сдерживание Северной Кореи, которая наращивает свой ядерный арсенал, несмотря на санкции ООН. Но Квон Ён Се не только пообещал, что новое правительство будет соблюдать договоры, заключенные при Мун Чжэ Ине, но и согласился посетить Пхеньян и оказать гуманитарную помощь.

Кроме того, он не хотел бы, чтобы стратегия была направлена исключительно на улучшение положения в области прав человека. Он считает, что в первую очередь необходимо повысить качество жизни северокорейского народа. Он намерен изменить только те пункты, в которых, по его мнению, левый экс-президент Мун Чжэ Ин был неправ. Квон Ён Се заявил, что новое правительство исправит «покорное и безразличное» отношение прежнего правительства к денуклеаризации. Президент Юн Сок Ёль обещает огромную экономическую помощь Северной Корее, если лидер Ким Чен Ын начнёт предпринимать шаги в направлении денуклеаризации — но только в этом случае.

В то же время Квон, по всей видимости, верит, что северокорейская пропаганда с её культом личности, разнообразными оскорблениями и угрозами слишком непонятна для жителей Южной Кореи, чтобы к ней начали прислушиваться. «Кроме того, снятие запрета — это лёгкая символическая победа над Северной Кореей», — считает Зелигер. Тем самым правительство Республики Кореи демонстрирует разницу между «свободным, успешным и зрелым Югом» и «деспотически управляемой, несвободной Северной Кореей».

И Северная Корея ничего не сможет этому противопоставить. До сих пор граждане КНДР могут смотреть южнокорейские мыльные оперы только на дисках, ввезённых в страну контрабандой. Эксперты считают крайне маловероятным, что в ближайшее время режим сможет предоставить им свободный доступ к южнокорейским СМИ, пишет Handelsblatt.