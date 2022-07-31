 

Существует прочная связь между кишечными бактериями и тяжестью фибромиалгии

31.07.2022, 2:50, Разное
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Канадские специалисты из Университета Макгилла выяснили, что тяжесть течения фибромиалгии напрямую зависит от активности бактерий в кишечнике. Оказалось, что микроорганизмы влияют на метаболизм желчи в организме.

Был проведен эксперимент с участием 84 добровольцев. Половина людей страдала фибромиалгией, а другая половина была полностью здоровой. Оказалось, что у первой группы зафиксировали увеличение концентрации вторичных кислот желчи в сыворотке. Искусственный интеллект подтвердил полученные данные и связал развитие и степень тяжести течения патологии с активностью кишечных бактерий.

Напомним, что фибромиалгией называют патологическое состояние, при котором человек постоянно чувствует слабость и усталость, хотя и нормально питается, спит достаточное количество времени.



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