Существует прочная связь между кишечными бактериями и тяжестью фибромиалгии

Канадские специалисты из Университета Макгилла выяснили, что тяжесть течения фибромиалгии напрямую зависит от активности бактерий в кишечнике. Оказалось, что микроорганизмы влияют на метаболизм желчи в организме.

Был проведен эксперимент с участием 84 добровольцев. Половина людей страдала фибромиалгией, а другая половина была полностью здоровой. Оказалось, что у первой группы зафиксировали увеличение концентрации вторичных кислот желчи в сыворотке. Искусственный интеллект подтвердил полученные данные и связал развитие и степень тяжести течения патологии с активностью кишечных бактерий.

Напомним, что фибромиалгией называют патологическое состояние, при котором человек постоянно чувствует слабость и усталость, хотя и нормально питается, спит достаточное количество времени.