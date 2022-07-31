Древние обитатели Южного Китая оказались родственниками предков индейцев

Ученые из Китая в результате нового исследования пришли к выводу, что представители древних народов южной части страны когда-то переселились на американский континент, и являются предками современных индейцев.

Внешне между ними никакого сходства нет, но дело не в этом. Специалисты проанализировали ДНК останков людей, найденных в китайской пещере Красных Оленей. Необходимые участки частично совпали с индейскими.

Пока никто точно не знает, как и из-за чего происходило переселение, но было это приблизительно 14-15 тысяч лет назад. Именно в то время древние представители китайских народов начали заходить в Сибирь и на территорию современного Алтайского края.