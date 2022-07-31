ВСУ в седьмой раз за день обстреляли Донецк из «Града»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в седьмой раз в течение дня обстреляли Донецк из РСЗО «Град», сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Как сообщается, 5 ракет из «Града» было выпущено по Кировскому району Донецка в 18:47 по местному времени (совпадает с московским), передает ТАСС.

Ранее украинские военные выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Киевскому району Донецка.

До этого украинские военные выпустили 18 снарядов по Куйбышевскому району Донецка.

—