 

ВСУ в седьмой раз за день обстреляли Донецк из «Града»

31.07.2022, 2:48, Новости дня
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в седьмой раз в течение дня обстреляли Донецк из РСЗО «Град», сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Как сообщается, 5 ракет из «Града» было выпущено по Кировскому району Донецка в 18:47 по местному времени (совпадает с московским), передает ТАСС.

Ранее украинские военные выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Киевскому району Донецка.

До этого украинские военные выпустили 18 снарядов по Куйбышевскому району Донецка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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