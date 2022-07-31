 

Жертвами ДТП с автобусом во Владимире стали три человека

31.07.2022, 2:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем на дороге в микрорайоне Загородный парк во Владимире три человека погибли и десять пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Владимирской области.

«В салоне автобуса находились около 40 пассажиров, восемь из которых пострадали и в настоящее время доставлены в медучреждение для оказания помощи. В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» и два его пассажира скончались на месте. Еще два пассажира пострадали и доставлены в медучреждение для оказания помощи», – сообщили в пресс-службе ТАСС.

По данным УМВД по Владимирской области, ДТП произошло 30 июля в 21.20 мск на автодороге в микрорайоне Загородный парк. Водитель легкового автомобиля «Фольксваген» совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом «Мерседес», направлявшимся в сторону города Радужного.

На месте находятся сотрудники ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в понедельник пять человек погибли и десять пострадали в Башкирии в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.21 / МИД раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Курил

24.12.21 / Кремль планирует создать еще один повод для нападения на Украину, это будет трагедией – экс-посол США

04.09.21 / Эксперты назвали будущий строительный кластер в Хабаровске локомотивом экономики ДФО

21.11.20 / Зрителей шоу «Голос» возмутил проигрыш Ксении Павроз

24.07.21 / В Украине за сутки подтвердили 745 случаев COVID-19

02.11.20 / В Израиле оценили желание Эрдогана приравнять исламофобию к антисемитизму

17.03.21 / Пока итальянцы сидят на карантине, немцы раскупают заграничные туры

07.10.21 / Samsung научил смартфоны фиксировать каждое падение

14.08.21 / 90% геймеров не прекращают играть на смартфонах, даже когда у них появляются дети

04.08.20 / Россия нарастила производство золота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика