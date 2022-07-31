Лайм и пилка: как легко убрать натоптыши в домашних условиях и перестать стесняться открытой обуви
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Многие люди, которые страдают от мозолей на ногах, готовы потратить буквально целое состояние только, чтобы избавиться от этой проблемы.
Эти плотные натоптыши не только некрасиво выглядят, но и могут доставлять определенный дискомфорт, мешая носить любимую обувь.
Однако на самом деле все намного проще, и привести ноги в порядок можно при помощи довольно простой доступной процедуры. Вот как можно быстро и просто избавиться от плотной и огрубевшей кожи.
Как избавиться от натоптышей
Отличным средством от мозолей является сок лайма.
Для проведения процедуры нужно просто разрешать фрукт пополам и выжать сок из половинки лайма на мозоли.
Затем отшлифовать проблемные места при помощи пилки для ног. Буквально за несколько секунд можно избавиться от натоптышей. При этом кожа станет гладкой, нежной и красивой.
После нанесения на натоптыши сока лимона твердая кожа счищается максимально легко, и для этого не нужно прикладывать много усилий.
Почему это средство действует
А этой уникальной косметической процедуре есть свои определенные достоинства.
Лимонная кислота, содержащаяся в лайме, делает его отличным и результативным отшелушивающим средством разрушающим омертвевшую кожу и повышающим эффективность отшелушивания стоп.
Некоторые люди также для проведения этой процедуры используют ананасовый сок, смешивая его в пропорции 50/50 с водой или кокосовым молоком.
Это средство отлично подходит для ванночек для ног. Также отшелушивающие ферменты содержат такие фрукты как папайя, лимон и виноград.
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Эти продукты также можно использовать для проведения пилинга и осветления кожных покровов.
Кроме того, это средство имеет еще одно преимущество. После проведения процедуры от ног будет исходить приятный и нежный запах лайма.
Также это позволит сэкономить на проведении профессиональных косметических процедур.
В итоге получится красивый и эффектный педикюр.
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