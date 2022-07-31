Лайм и пилка: как легко убрать натоптыши в домашних условиях и перестать стесняться открытой обуви

Многие люди, которые страдают от мозолей на ногах, готовы потратить буквально целое состояние только, чтобы избавиться от этой проблемы.

Эти плотные натоптыши не только некрасиво выглядят, но и могут доставлять определенный дискомфорт, мешая носить любимую обувь.

Однако на самом деле все намного проще, и привести ноги в порядок можно при помощи довольно простой доступной процедуры. Вот как можно быстро и просто избавиться от плотной и огрубевшей кожи.

Как избавиться от натоптышей

Отличным средством от мозолей является сок лайма.

Для проведения процедуры нужно просто разрешать фрукт пополам и выжать сок из половинки лайма на мозоли.

Затем отшлифовать проблемные места при помощи пилки для ног. Буквально за несколько секунд можно избавиться от натоптышей. При этом кожа станет гладкой, нежной и красивой.

После нанесения на натоптыши сока лимона твердая кожа счищается максимально легко, и для этого не нужно прикладывать много усилий.

Почему это средство действует

А этой уникальной косметической процедуре есть свои определенные достоинства.

Лимонная кислота, содержащаяся в лайме, делает его отличным и результативным отшелушивающим средством разрушающим омертвевшую кожу и повышающим эффективность отшелушивания стоп.

Некоторые люди также для проведения этой процедуры используют ананасовый сок, смешивая его в пропорции 50/50 с водой или кокосовым молоком.

Это средство отлично подходит для ванночек для ног. Также отшелушивающие ферменты содержат такие фрукты как папайя, лимон и виноград.

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Эти продукты также можно использовать для проведения пилинга и осветления кожных покровов.

Кроме того, это средство имеет еще одно преимущество. После проведения процедуры от ног будет исходить приятный и нежный запах лайма.

Также это позволит сэкономить на проведении профессиональных косметических процедур.

В итоге получится красивый и эффектный педикюр.