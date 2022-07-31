 

Мнение: Кто виноват в трагедии?

31.07.2022, 2:25, Разное
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Пресненский суд Москвы отправил в тюремные камеры Рауфа Миронова и его 24-летнюю дочь Элеонору.

Рауф Миронов – учредитель хостела, где 29 июля во время пожара заживо сгорели  восемь человек, которые не смогли выбраться из горящих помещений из-за железных решеток, установленных на окнах.

Элеонора Миронова – номинальный директор этого самого трагического хостела.

Выясняется, что около месяца назад жильцы дома, где распологался хостел, пожаловались  в полицию, мол, это не хостел, а настоящий притон.

Приехала полиция, ничего предосудительного не нашла, но узнала, что по адресу зарегистрированы более ста человек.

Полицейские отправили запрос в МЧС, мол, нет ли у хостела проблем с противопожарной безопасностью.

МЧС проверил хостел и отправил в МВД бумагу, мол, да, проблемы с противопожарной безопасностью есть, хостел необходимо закрыть.

Бумага из МЧС почти месяц пролежала в полиции без движения (подробности тут).

Конечно, Рауф Миронов виноват в гибели людей.  Его взрослая дочь тоже виновата.Хотя бы даже  в том, что согласилась числиться директором хостела. Но только ли Мироновы виноваты в трагедии? И  почему в тюрмной камере сегодня только отец и дочь?

Неужели в СИЗО не нашлось места сотрудникам полиции, которые почти месяц проволокитили закрытие хостела? И сотрудникам МЧС, которые не проявили настойчивости?

На снимке: место трагедии, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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