Мнение: Кто виноват в трагедии?
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Пресненский суд Москвы отправил в тюремные камеры Рауфа Миронова и его 24-летнюю дочь Элеонору.
Рауф Миронов – учредитель хостела, где 29 июля во время пожара заживо сгорели восемь человек, которые не смогли выбраться из горящих помещений из-за железных решеток, установленных на окнах.
Элеонора Миронова – номинальный директор этого самого трагического хостела.
Выясняется, что около месяца назад жильцы дома, где распологался хостел, пожаловались в полицию, мол, это не хостел, а настоящий притон.
Приехала полиция, ничего предосудительного не нашла, но узнала, что по адресу зарегистрированы более ста человек.
Полицейские отправили запрос в МЧС, мол, нет ли у хостела проблем с противопожарной безопасностью.
МЧС проверил хостел и отправил в МВД бумагу, мол, да, проблемы с противопожарной безопасностью есть, хостел необходимо закрыть.
Бумага из МЧС почти месяц пролежала в полиции без движения (подробности тут).
Конечно, Рауф Миронов виноват в гибели людей. Его взрослая дочь тоже виновата.Хотя бы даже в том, что согласилась числиться директором хостела. Но только ли Мироновы виноваты в трагедии? И почему в тюрмной камере сегодня только отец и дочь?
Неужели в СИЗО не нашлось места сотрудникам полиции, которые почти месяц проволокитили закрытие хостела? И сотрудникам МЧС, которые не проявили настойчивости?
На снимке: место трагедии, фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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