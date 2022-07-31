Глава ДНР утвердил концепцию плана развития Мариуполя

Глава ДНР Денис Пушили подписал указ об утверждении концепции разработанного в РФ мастер-плана развития Мариуполя, следует из документа, опубликованного на сайте главы республики.

«Согласовать и утвердить для применения на территории ДНР подготовленную федеральным автономным учреждением «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации» при участии комитета по градостроительству и архитектуре города Санкт-Петербурга прилагаемую концепцию мастер-плана развития города Мариуполь», – приводит текст указа ТАСС.

Как отмечается в документе, концепция утверждается «в целях установления ключевых параметров развития города Мариуполь и очередности реализации, а также технико-экономических показателей развития жилья и социальной инфраструктуры».

В пятницу президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин представил президенту РФ Владимиру Путину концепцию – мастер-план развития Мариуполя. По словам Хуснуллина, полное восстановление Мариуполя по разработанному мастер-плану возможно в течение трех лет. Как отметил вице-премьер, мастер-план представляет собой документ на 100 страницах, где подробно прописан по годам весь объем работ по восстановлению города.

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