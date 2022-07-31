Адвокат заявил об уходе Саакашвили из грузинской политики

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из грузинской политики и намерен покинуть свою партию «Единое национальное движение», сообщил его адвокат Валерий Гелбахиани.

По словам адвоката, «Саакашвили больше не интересна политика». «Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо. Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача – это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти», – приводит слова Гелбахиани РИА «Новости».

Как утверждает адвокат, Михаил Саакашвили «вообще уходит из грузинской политики, не только из «Национального движения», теперь это вопрос жизни и смерти, а не политики».

Напомним, Саакашвили находится в тюрьме на территории Грузии. Гражданин Украины, глава исполкома реформ этой страны Саакашвили нелегально прибыл в Грузию в конце сентября 2021 года. 1 октября Саакашвили арестовали, после чего он объявил голодовку. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Саакашвили вернулся в Грузию с целью открыть второй фронт против РФ в случае военных действий на Украине.

В начале июня грузинский и советский артист и певец Вахтанг Кикабидзе, являющийся близким другом осужденного за коррупцию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, попросил Владимира Зеленского помочь вывезти Саакашвили на лечение за рубеж. Власти Грузии отказываются отправлять бывшего президента республики на лечение за рубеж, утверждая, что политику оказывается вся необходимая помощь.

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