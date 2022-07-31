Для разминирования «Лепестков» в Донецке задействовали бронетехнику
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Для оперативного уничтожения противопехотных мин «Лепесток», появившихся в Донецке после обстрела города вооруженными силами Украины ракетами РСЗО «Ураган», используется бронетехника, устойчивая к детонации боеприпасов небольшой мощности.
Информация об этом появилась в Telegram-канале «Рыбарь».
Кроме того, разминированием «Лепестков» в Донецке занимаются саперы.
Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами РСЗО «Ураган», оснащенными противопехотными минами «Лепесток».
Сразу после этого мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил об обнаружении в городе противопехотных мин «Лепесток», запрещенных международными конвенциями.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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