Для разминирования «Лепестков» в Донецке задействовали бронетехнику

Для оперативного уничтожения противопехотных мин «Лепесток», появившихся в Донецке после обстрела города вооруженными силами Украины ракетами РСЗО «Ураган», используется бронетехника, устойчивая к детонации боеприпасов небольшой мощности.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Рыбарь».

Кроме того, разминированием «Лепестков» в Донецке занимаются саперы.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами РСЗО «Ураган», оснащенными противопехотными минами «Лепесток».

Сразу после этого мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил об обнаружении в городе противопехотных мин «Лепесток», запрещенных международными конвенциями.

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