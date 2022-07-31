 

Власти Хайнаня выпустили новую редакцию Белой книги о создании портов свободной торговли

31.07.2022, 1:35, Разное
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Хайнань, южная китайская провинция, выпустила пересмотренное издание “Белой книги” по созданию регионального порта свободной торговли. Этот документ был обнародован в официальном аккаунте проекта в WeChat.
Он состоит из трех разделов по 20 000 знаков каждый. В этом документе перечислены все шаги и действия, предпринятые властями в период с июня 2021 года по май 2022 года.

Белая книга описывает политику и программы, которые правительство провинции реализовало в таких областях, как либерализация торговли и инвестиций, трансграничное перемещение капитала, людей и товаров. Она также включает в себя безопасность данных и современное производство.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (и Государственный совет Китая) опубликовал 1 июня 2020 года план создания порта свободной торговли Хайнаня. Этот документ предусматривает создание таможенной зоны на этом острове. В 2025 году КНР завершит строительство порта свободной торговли на территории провинции. Ожидается, что остров сможет предложить свободную торговлю и инвестиции. К 2035 году на Хайнане будут полностью свободны торговля, инвестиции, трансграничное движение капитала, въезд и выезд людей, грузовые перевозки и трансграничное движение капитала.



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