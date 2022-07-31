 

Фигуристка Сотникова высказалась об отношении Овечкина к ней

31.07.2022, 1:35, Разное
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Олимпийская чемпионка 2014 года в одиночном катании Аделина Сотникова заявила, что ценит капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) “Вашингтон” Александра Овечкина. Об этом Сотникова пояснила в субботу в интервью ТАСС.
Сотникова заявила, что очень уважает Александра Овечкина. – Успешный спортсмен и игрок в этом виде спорта. Это всего лишь несколько человек из многих других. Они старались и упорствовали.

Овечкин (36 лет), является чемпионом Кубка Стэнли в составе “Вашингтона”. 36-летний Овечкин является девятикратным обладателем “Морис Ришар Трофи” (приз лучшему снайперу регулярного сезона) и трехкратным обладателем “Харт Трофи” (приз самому ценному игроку регулярного сезона). Он также входил в сотню самых ценных игроков НХЛ. Он является третьим лучшим снайпером регулярного сезона в истории НХЛ (780 шайб).



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