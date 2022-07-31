 

Ученые выяснили, как невесомость влияет на нервы и мышцы

31.07.2022, 1:30, Разное
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Специалисты из Японии в результате нового исследования выяснили, как состояние невесомости влияет на нервы и мышцы. Они поделились результатами своей работы в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Эксперты исследовали компьютерные модели человека и мышей, что позволило выяснить – невесомость влияет на крепость мышц спины, удерживающих позвоночник. Отсутствие гравитации негативно сказывается на ремоделировании саркомеров, являющихся базовыми единицами поперечнополосатых мышц. В итоге сила спины снижается.

Также специалисты сообщили о том, что амплитуда электромиограмм в спинной мускулатуре снижается из-за невесомости. Все это свидетельствует и о негативном влиянии отсутствия гравитации на нервную ткань и мозг.



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