Стало известно, как слоны избегают развития рака

Группа экспертов определила, почему слоны редко болеют онкологией. По их мнению, данное открытие уже в скором времени поможет разработать эффективные методы терапии рака у людей.

Исследования, проведенные ранее, продемонстрировали, что смертность от рака у слонов находится в районе 5%. У людей данный показатель в пять раз выше. Ученые уверены, что все дело в гене р53, который недавно обнаружили у слонов. У этих млекопитающих нашли 20 копий этого участка генома, а у других животных – одну.

Все версии гена р53 у слонов уникальны. Они не подвержены влиянию рака и продолжают успешно подавлять рост злокачественных клеток даже при его быстром развитии.