 

Стало известно, как слоны избегают развития рака

31.07.2022, 1:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Группа экспертов определила, почему слоны редко болеют онкологией. По их мнению, данное открытие уже в скором времени поможет разработать эффективные методы терапии рака у людей.

Исследования, проведенные ранее, продемонстрировали, что смертность от рака у слонов находится в районе 5%. У людей данный показатель в пять раз выше. Ученые уверены, что все дело в гене р53, который недавно обнаружили у слонов. У этих млекопитающих нашли 20 копий этого участка генома, а у других животных – одну.

Все версии гена р53 у слонов уникальны. Они не подвержены влиянию рака и продолжают успешно подавлять рост злокачественных клеток даже при его быстром развитии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.22 / Принцесса Саудовской Аравии Басма и ее дочь вышли на свободу после трех лет тюрьмы

02.12.20 / Селена Гомес замечена на нескольких свиданиях с баскетболистом Джимми Батлером

18.11.21 / Собянин осмотрел построенный по программе реновации дом в Басманном районе Москвы

16.07.22 / Этой зимой Европу ждёт «газастрофа»

01.04.21 / Зара, Алена Долецкая и другие на презентации художественного проекта в Москве

28.05.22 / Украшение в стиле ретро из 90-х: как стилизовать колье-чокер – самый модный аксессуар лета

18.01.22 / Мнение: Опрос Heartland Institute и Rasmussen Reports о вакцинации в США

25.01.22 / Бездомных привлекут к участию в федеральной программе по сортировке мусора

22.11.21 / Мнение: Победа Израиля над здравым смыслом

20.12.21 / Жертвами тайфуна «Рай» стали 208 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика