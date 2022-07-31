Поменьше болтать, побольше рисовать: что на корню убивает женские энергии в нас

Когда дело доходит до женщин, то привлекательными и сильными делает их неуемная энергия. К сожалению, есть множество вещей, которые потенциально могут убить энергию и несколько приглушить ее свет.

Женщина может быть по-настоящему счастлива только тогда, когда она остается женщиной. Именно поэтому не стоит позволять погаснуть энергии, так как от этого во многом зависит счастье. Вот несколько вещей, которые могут лишить привлекательности.

Чрезмерное общение с внешним миром

Не стоит слишком сильно распыляться на мужчин. Все дело в том, что с энергетической точки зрения женщины являются утонченными, сложными и нежными.

Если они часто имеют дело с чем-то более грубым, то это прерывает поток естественной энергии и опустошает.

Отсутствие физической активности и ухода за своим телом

Энергия улучшается и становится более сильной, когда женщина заботится о себе, своей красоте и здоровье.

Если же она не хочет проявлять заботу о себе, то это приводит к физическому и энергетическому дисбалансу.

Отсутствие эмоций

Многие женщины считают, что нужно демонстрировать только положительные эмоции. Что важно мыслить всегда позитивно, улыбаться и смеяться.

Однако на самом деле нужно выплескивать и негативные эмоции. Но при этом нужно это делать не перед первым встречным, а только перед тем, кому действительно доверяете и кто является близким человеком.

Важно иметь человека, которому можно доверить свои самые глубокие чувства, так как эмоциональная изоляция забирает женскую энергию.

Отсутствие увлечений

Женщина получает огромное количество энергии и положительных эмоций от того, что ей нравится делать.

Обязательно должно быть определенное хобби. Это увлечение должен поддерживать ее мужчина. Женщине нужно осознать то, что ей нравится, будь то танец, вязание, кулинария или что-то другое.

Отсутствие творчества

Если женщина ничего не создает, то ее энергия застаивается. Все, что делается руками, является творчеством, будь то уборка, приготовление пищи, создание интерьера или садоводство.

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Создавая что-то хорошее, женщина становится действительно красивой. Если в свободное время она просто лежит и ничего не делает, то в скором времени может деградировать и потерять всю свою энергию.

Потребность дергать все свои ниточки

Женщины вдохновляют, и решение проблем не является их сильной стороной. Однако это совершенно не значит то, что они ничего не делают.

Женщины делают столько же, сколько и мужчины и играют такую же важную роль в обществе. Однако у них есть свои способы делать это.

Мужские обязанности

В настоящее время можно действительно отличить женскую работу от мужской. Однако, когда женщина выполняет работу, требующую большой физической силы и выносливости, она утрачивает женственность.

Изначально это может выглядеть сексуально, привлекательно и необычно, но со временем она получает больше мужской энергии.

Соперничество

Женская энергия разрушается при наличии соперничества или конкуренции с другой женщиной.

У женщины не должно быть желания бороться за что-то, доказывать то, что она лучше, умнее и красивее. Она идеальна такой, какая есть на самом деле.

Отсутствие друзей

Женщинам просто необходимо общение с другими женщинами. Это еще один достаточно мощный источник энергии.

Нехватка личного времени

У женщины должно быть время на себя, для себя, а также своих личных занятий, будь то чтение или маникюр. Обязательно требуется личное пространство и время.