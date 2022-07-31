Боб до подбородка: 10 идей трендовой короткой стрижки, которую можно носить даже в пучке или с заколкой

Короткая стрижка боб, которая доходит до области подбородка, мило смотрится в низком пучке или с заколкой. Ее можно носить с легкими волнами, создавая модный и кокетливый образ.

Эта стрижка особенно подойдет женщинам с тонкими и средними волосами. Ее можно делать и при густых волосах, но в этом случае потребуется немного больше усилий для укладки.

Эта стрижка для коротких волос. Когда они начнут расти, ими сложнее будет управлять. Когда они достигнут плеч, нужно быть готовыми их стилизовать.

Вот несколько модных вариантов стрижки боб до подбородка.

Короткий прямой боб с челкой

Идеален для создания шикарного образа. Отлично подходит для тонких и средней толщины волос. Челка, обрамляющая лицо, хорошо освежает. Для укладки используется утюжок, чтобы волосы получились гладкими и блестящими.

Волнистый боб с боковой челкой

Такая прическа поможет сделать образ легким и беззаботным. Длина до подбородка делает волнистые волосы невесомыми и взлохмаченными. Для укладки прямых волос можно использовать плойку и завить из в разном направлении для более естественного и немного небрежного вида.

Текстурированный боб для седых волос для женщин 60 лет (главное фото)

Это один из лучших вариантов для женщин от 60 лет. Она эффектно подчеркивает подбородок, легка в уходе и укладке.

Многослойный боб с мягкими линиями

Для женщин, которые ищут новую прическу, можно выбрать эффектный боб с мягкими линиями, который никогда не выйдет из моды. Мягкие тонкие слои создают объем и высоту. Такая стрижка мягко отрастает, что дает больше времени между посещениями салона.

Тупой боб со скрытым подрезом

Такая прическа понравится тем, кто хочет убрать лишний объем и вес густых волос. Плоский боб подходит для всех типов волос и для любого возраста.

Французский лохматый боб

Эта прическа для тех, кто хочет нечто модное и шикарное. Такая стрижка с немного неряшливыми слоями великолепно подходит для женщин с лицом в форме сердца или вытянутым. Мягкие волны придают нежность небрежной текстуре.

Мягкий взъерошенный боб с челкой

Эту стрижку, которая выглядит довольно беззаботно, можно сделать с помощью бритвы для текстурированных необработанных кончиков.

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Кудрявый боб до подбородка

Кудрявый боб выглядит очень непринужденно и современно. Все, что потребуется сделать, – это вымыть голову и расчесать волосы, затем разделить локоны и нанести на них крем.

Градуированный боб на густых волосах

Градуированный боб подходит для всех типов волос. Стрижка выглядит стильно и модно. Чтобы показать свою индивидуальность, можно добавить челку и яркий цвет.

Рваный боб до подбородка для тонких волос

Эта стрижка хорошо подходит для тонких волос, поскольку придает им объем. Смягчить прическу и придать ей легкости поможет челка.