В ООН заявили о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке

ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР, сообщил представитель генсека организации Фархан Хак.

«В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон», – приводит РИА «Новости» комментарий Хака.

Он отметил, что ООН поддерживает инициативы Международного комитета Красного Креста (МККК).

Ранее экс-посол Франции в РФ усомнилась в украинской версии удара по Еленовке.

Минобороны опубликовало список украинских военнопленных, погибших в результате ракетного удара киевского режима по следственному изолятору.

При этом раненые доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», – подчеркнуто в сообщении Минобороны России.

Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.

Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».

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