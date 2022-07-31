 

После видео с тонущим ребенком в воде на дороге начали проверку в Барнауле

31.07.2022, 0:35, Новости дня
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Прокуратура Алтайского края начала проверку организации водоотведения в Барнауле из-за публикации в соцсетях видео, на котором после ливня в Барнауле водой уносит переходящего дорогу ребенка и он едва не попадает под колеса авто.

Видео опубликовали в соцсетях. На нем видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу по колено в воде. Ребенок упал и его унесло под колеса автомобиля, через несколько метров он выплыл в бурном потоке, откуда его с трудом вытащили на тротуар.

«Прокурора Алтайского края проводит проверку в части реализации полномочий по организации водоотведения», – приводит РИА «Новости» слова помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной.

В субботу в Барнауле прошел сильный дождь. Ливневая канализация не справилась, многие дороги оказались затоплены. Позже в мэрии сообщили, что все участки открыли для движения, коммунальщики устраняют последствия непогоды.

Ранее спасатели нашли тело двухлетнего ребенка, который пропал после грязевого селя в населенном пункте Тимофеевка в Приморском крае.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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