Власти Украины решили принудительно вывезти из Донбасса жителей

Правительство приняло решение об обязательной эвакуации жителей подконтрольной Киеву части Донецкой области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется. Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем», – приводит слова Зеленского ТАСС.

Ранее в субботу вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что власти страны намерены провести обязательную эвакуацию жителей Донбасса. Она пояснила, что в подконтрольных Киеву районах отсутствует газоснабжение и нет надлежащего электроснабжения, что создаст угрозу для людей в зимнее время. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, «он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь».

В четверг Верещук объявила о создании в Украине штаба для эвакуации людей из подконтрольной части Донбасса и призвала жителей выехать в центральные и западные регионы страны.

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