 

SCMP – в преддверии возможного визита Пелоси на Тайвань Пекин устроил «демонстрацию силы»

31.07.2022, 0:30, Разное
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В свете возможного визита Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай устроил в близлежащих водах «демонстрацию военно-морской силы», пишет South China Morning Post. Визит на территорию острова представителей иностранных правительств Пекин рассматривает как нарушение своего суверенитета. В свою очередь и американские стягивают войска в регион. Растут опасения, что любая ошибка может привести к обострению конфликта.


AP

В преддверии возможного визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Китай устроил в проливе, разделяющем его с островом, «демонстрацию военно-морской силы», пишет South China Morning Post. Растут опасения, что любая ошибка может привести к обострению конфликта. Учения были анонсированы ещё в четверг, за несколько часов до телефонных переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Джо Байдена. Во время разговора китайский лидер предостерёг своего американского коллегу от «игр с огнём», имея ввиду ситуацию на Тайване. К тому же в субботу местный телеканал CCTV опубликовал видео с огневой подготовкой в Южно-Китайском море.

Пока что Пелоси и её команда не подтвердили планов посетить Тайвань, но, если это произойдёт, это станет первым визитом действующего спикера Палаты представителей США за последние 25 лет. Китай рассматривает этот остров как отколовшуюся провинцию, над которой нужно восстановить контроль — в случае необходимости и с помощью силы. Визит же на эту территорию представителей иностранных правительств Пекин рассматривает как нарушение своего суверенитета.

В последние недели и Поднебесная и США наращивали военные силы вокруг Тайваньского пролива. На этой неделе американцы сообщили, что отправят в сторону Южно-китайского моря авианосец USS Ronald Reagan. В качестве дополнительной меры безопасности, Пентагон часто перебрасывает свои войска в те регионы, которые посещают американские лидеры. К тому же рядом с Гавайями и Южной Калифорнией продолжаются международные морские учения под предводительством США. Но американские ВМС заверяют, что они не направлены против Китая. Хотя военные и признают, что в рамках манёвров отрабатывается и сценарий возможного нападения на Тайвань.

Визит Пелоси в Азию также совпадает юбилеем основания Народно-освободительной армии Китая. В пятницу на своём аккаунте в социальной сети Weibo 80-я армии НОАК опубликовала короткое сообщения с фразой: «Готовимся к войне!», которое собрало 1,58 миллионов лайков. Под постом также размещён более развёрнутый комментарий: «По мере приближения военного праздника, мы должны вспомнить о нашей главной обязанности готовиться к войне и борьбе, и совершить марш-бросок для укрепления армии!».



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