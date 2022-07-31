 

Кубок России по боксу завоевала команда Центрального федерального округа

31.07.2022, 0:13, Разное
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В финальном раунде Кубка РФ по боксу команда Центрального федерального округа одержала победу со счетом 22:17. В субботу в Серпухове (Подмосковье) завершились соревнования.
Победителями стали Володя Мататанян (вес до 48 кг), Василий Двали, Дмитрий Двали и Виталий Бойцов. Борис Шикунов (63,5 кг), Сергей Король (71,7 кг), Андрей Егоров (71,7 кг), Андрей Король (до 75 кг), Михаил Усов (87,5 кг), Владимир Орехов (до 86 кг), Рамазан Даваев (92) и Святослав Тетерин (22) В финальном матче за третье место команда Северо-Кавказского федерального округа выиграла у команды Приволжского федерального округа 21:18.

После 12-летнего перерыва Командный Кубок РФ был возрожден, и в 2018 году в Ижевске прошли три розыгрыша. В 2021 году турнир принимал Екатеринбург. В прошлом году турнир выиграли боксеры Уральского федерального округа. Второе место заняли спортсмены Центрального федерального округа, а третьим стал Приволжский федеральный округ. В 2022 году призовой фонд турнира составил 20 миллионов рублей. Победители получили 10 миллионов рублей, команда, занявшая второе место, – 7 миллионов рублей, а команда, занявшая третье место, – 3 миллиона рублей.



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