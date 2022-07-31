Эксперт считает, что Пелоси в будущем посетит Тайвань

Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей Конгресса США) посетит Тайвань и вновь продемонстрирует решимость Вашингтона закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В беседе с ТАСС Валерий Гарбузов (директор Института Соединенных Штатов Канады РАН) высказал свое мнение.

Я не думаю, что у США есть какие-то проблемы с этим визитом. Возможно ли это? Он ответил: “Это произойдет”. Гарбузов заявил, что Америка рассматривает АТР как важный регион и сферу, которая имеет жизненно важное значение. Они прилагают все усилия, чтобы стать там сильнее и построить свои интеграционные структуры на базе Австралии. Это делается для противодействия китайским глобалистским устремлениям. Эксперт заявил, что высокопоставленные американские чиновники регулярно появляются там и будут делать это снова.

Аналитик также отметил, что любой визит на Тайвань должен быть согласован с материковым Китаем, так как это может вызвать серьезные осложнения в отношениях между странами. Гарбузов сказал, что, несмотря на все проблемы в отношениях США и Китая, две страны так же связаны, как и разобщены. Все знают, что важно быть осторожными. Никто не хочет, чтобы Тайвань использовался в политических целях. Пелоси, скорее всего, будет действовать осторожно и скоординированно”.

Эксперт считает, что поездка Пелоси еще раз подтвердит, что США не намерены покидать регион. Это связано с тем, что президентство Дональда Трампа, бывшего хозяина Белого дома, “оставило много вопросов”. Есть некоторые страны, которые считают, что их безопасность зависит от США. Северная Корея вызывает хаос в регионе. Пелоси еще раз подтвердит, что США не намерены покидать этот регион. Однако у нее (Пелоси – прим. ТАСС) нет ни обязательств, ни полномочий”. Эксперт отметил, что это было заявление США о том, что они будут с этим регионом.

Ранее Пелоси не уточняла, намерена ли она посетить Тайвань во время своей поездки в АТР. В качестве причины своего решения посетить Тайвань Пелоси также назвала соображения безопасности.