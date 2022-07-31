Московские специалисты планируют установить бордюры на 68 км трамвайных путей к 2022 году

Это позволит снизить вероятность аварий и уменьшить количество отказов. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Мы решили разделить как можно больше трамвайных путей и вагонов в Москве. <…> В 2022 году мы установим бордюры на 68 км трамвайных путей. Работы начнутся в августе. В число участков, подлежащих сносу, входят Лесная ул. Серпуховский Вал. Абельмановская улица. Красноказарменная улица. В сообщении также говорится, что планируется перенести остановочные пункты в более безопасные и удобные места.

Это позволит снизить количество нарушений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, увеличить скорость движения трамвая и повысить безопасность. Возможность отцепления снижает вероятность столкновения автомобилей с путями в три раза.

В Москве этот метод был впервые использован в 2017 году. На Бульварном кольце отделили трамвайные пути от автомобилей. Это позволило вдвое увеличить скорость движения трамваев и в 10 раз сократить задержки из-за аварий. Обычно железнодорожные системы в разных странах и городах физически отделяют пути стрит-траков от вагонов.

Каждый трехсекционный трамвай способен одновременно перевозить до 260 пассажиров – это в среднем эквивалентно 200 автомобилям. Пассажиры трамвая смогут передвигаться быстрее и комфортнее, если их пути будут максимально разделены. Продолжается строительство надземных платформ на разных остановках по всему городу. На таких платформах легче садиться и выходить – для входа в салон нужно сделать всего один шаг”. – материал.