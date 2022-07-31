Омельянов день: что нельзя делать 31 июля 2022 года

ИСТОРИЯ

Православный праздник Омельянов день исторически связан с именем христианского мученика Емилиана. Он жил в Римской империи в IV веке, в период царствования императора Юлиана Отступника. Жесткий и консервативный правитель прославился как ярый борец за восстановление языческого строя и гонитель христиан.

Несогласный с политикой властей, Емилиан проник в языческий храм и разгромить его изнутри. Поймать его не удалось, однако служители схватили первого попавшего человека и начали вымещать на нем свою злому. Узнав об этом, Емилиан сдался язычникам. Его долгое время истязали, а потом попытались сжечь на костре. Меж тем, огонь перекинулся на врагов Господа и уничтожил их. Сам мученик ушел к Богу с молитвой. Мощи святого перенесли в храм в Константинополе, а среди славян он стал известен как Омельян.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Как сообщает Пятый канал, наши предки верили, что в Омельянов день после захода солнца нельзя выходить за порог, чтобы не пересечься с нечистой силой. Кроме того, нельзя в православный праздник подметать дома, чтобы не вынести за дверь удачу. Также не следует 31 июля брать или возвращать долги. Считает, что денежные операции сегодня лишь усугубят финансовое положение. Женщинам следует отказаться от косметологических процедур.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Традиционно в Омельянов день славяне работали в поле, именно сегодня заканчивалась жатва у наших предков. Вечером было принято ходить в бань. Мужики влетали в веники стебли ржи. В православный праздник хозяйкам рекомендовалось приступать к заготовкам из грибов и других даров леса. 31 июля люди предсказывали осеннюю погоду. Так, если у березы желтели нижние листья, значит будет осень поздней и теплой, а если верхние, то наоборот. Кроме того, крестьяне следили за пауками: если они плетут много сетей – жду сухой погоды.