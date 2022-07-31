 

Омельянов день: что нельзя делать 31 июля 2022 года

31.07.2022, 0:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ИСТОРИЯ

Православный праздник Омельянов день исторически связан с именем христианского мученика Емилиана. Он жил в Римской империи в IV веке, в период царствования императора Юлиана Отступника. Жесткий и консервативный правитель прославился как ярый борец за восстановление языческого строя и гонитель христиан.

Несогласный с политикой властей, Емилиан проник в языческий храм и разгромить его изнутри. Поймать его не удалось, однако служители схватили первого попавшего человека и начали вымещать на нем свою злому. Узнав об этом, Емилиан сдался язычникам. Его долгое время истязали, а потом попытались сжечь на костре. Меж тем, огонь перекинулся на врагов Господа и уничтожил их. Сам мученик ушел к Богу с молитвой. Мощи святого перенесли в храм в Константинополе, а среди славян он стал известен как Омельян.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Как сообщает Пятый канал, наши предки верили, что в Омельянов день после захода солнца нельзя выходить за порог, чтобы не пересечься с нечистой силой. Кроме того, нельзя в православный праздник подметать дома, чтобы не вынести за дверь удачу. Также не следует 31 июля брать или возвращать долги. Считает, что денежные операции сегодня лишь усугубят финансовое положение. Женщинам следует отказаться от косметологических процедур.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Традиционно в Омельянов день славяне работали в поле, именно сегодня заканчивалась жатва у наших предков. Вечером было принято ходить в бань. Мужики влетали в веники стебли ржи. В православный праздник хозяйкам рекомендовалось приступать к заготовкам из грибов и других даров леса. 31 июля люди предсказывали осеннюю погоду. Так, если у березы желтели нижние листья, значит будет осень поздней и теплой, а если верхние, то наоборот. Кроме того, крестьяне следили за пауками: если они плетут много сетей – жду сухой погоды.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01.22 / Российский врач рассказал об эффективных способах улучшения работы мозга

15.01.22 / Пенсионеры могут увеличить пенсию на 4000 рублей с помощью одной справки

22.02.21 / Статистика – это расизм, особенно – криминальная

20.04.22 / Женился на поклоннице и воспитывает дочек: как уличный хулиган Баста стал примерным семьянином

08.08.20 / Главные соперники США работают против обоих главных кандидатов

22.04.21 / Ани Лорак о разрыве с первым продюсером и экс-возлюбленным, смерти брата и настоящем счастье

12.05.21 / Центр Новосибирска войдёт в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО

04.06.22 / GT – экономические интересы расшатывают сплочённость Запада в отношении санкций против России

30.12.21 / Мнение: Дистрофия

17.04.21 / Владимир Мединский: «Русофобские высказывания лидеров Европы и США от Карла Великого до Байдена»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика