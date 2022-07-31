 

Найден новый способ прогнозирования риска развития депрессии

31.07.2022, 0:05, Разное
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Специалисты из Ирландии сообщили, что уровень гормона стресса кортизола в волосах пожилых людей может рассказать о рисках возникновения депрессии. Новый анализ поможет избежать брать несколько образцов слюны и крови пациентов в разное время суток.

Известно, что по концентрации кортизола в образцах волос можно определить расположенность человека к развитию депрессии или подтвердить ее наличие. Эксперименты показали, что тесты работают как с мужчинами, так и с представительницами прекрасной половины человечества.

Новый анализ на основе определения уровня кортизола в волосах поможет упростить исследования в больницах для более оперативного и эффективного лечения расстройств.



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