Найден новый способ прогнозирования риска развития депрессии

Специалисты из Ирландии сообщили, что уровень гормона стресса кортизола в волосах пожилых людей может рассказать о рисках возникновения депрессии. Новый анализ поможет избежать брать несколько образцов слюны и крови пациентов в разное время суток.

Известно, что по концентрации кортизола в образцах волос можно определить расположенность человека к развитию депрессии или подтвердить ее наличие. Эксперименты показали, что тесты работают как с мужчинами, так и с представительницами прекрасной половины человечества.

Новый анализ на основе определения уровня кортизола в волосах поможет упростить исследования в больницах для более оперативного и эффективного лечения расстройств.